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موعد ومسار مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس المحتلة

الأحد 29 مايو 2022 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومسار مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، مسيرة الأعلام الاستفزازية في محيط البلدة القديمة بالقدس وصولا إلى حائط البراق في المسجد الأقصى.

ويأتي المخطط بعبور المسيرة للبلدة القديمة بالقدس وصولا إلى حائط البراق بنحو 16 ألف مستوطن، أما نصف المجموعة سيسير عبر باب العامود إلى طريق الواد، بينما سيمر النصف الآخر عبر باب الخليل، كما سيمر جزء منها بالحي الإسلامي في محيط الأقصى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت أكد أن مسيرة الأعلام ستقام كما أقيمت سابقا، ووفق المسار الذي تم تحديده، مثلما تمت إقامتها منذ عشرات السنين، وعليه ستنتهي المسيرة في (حائط البراق)، زاعما أنها لن تمر عبر المسجد الأقصى.

وخلال المسيرة سيقوم نشطاء اليمين الإسرائيلي والصهيونية الدينية، بالرقص وهم يلوحون بشكل استفزازي بالأعلام الإسرائيلية، بـما يسمى"توحيد القدس" وهو ذكرى احتلال المدينة عام 1967 "حسب التقويم العبري".

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