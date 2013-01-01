  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين شمال وشرق قطاع غزة

الأحد 29 مايو 2022 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين شمال وشرق قطاع غزة



غزة / سما /

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بنيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع الصيادين في بحر شمال قطاع غزة، والمزارعين شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر القطاع أطلقوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدتي جباليا بيت لاهيا شمال القطاع، وأجبروا الصيادين على مغادرة البحر.

وأوضحت أن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق غزة فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق حي الزيتون جنوب شرق المحافظة.

وبينت أن جنود الاحتلال المتمركزين في موقعي "كيسوفيم والأحراش" العسكريين شرق خان يونس أطلقوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وكذلك قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة شمال شرق المحافظة، وأجبروا المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية، ورعاة الأغنام، على طول السياج الفاصل شرق القطاع، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

#غزة #الاحتلال #الصيادين

الأكثر قراءة اليوم

قناة إسرائيلية: هذا هو أخطر سيناريو تخشاه المؤسسة الأمنية خلال "مسيرة الأعلام"

كتائب القسام تنشر رسائل تهديدية للاحتلال عشية تنظيم "مسيرة الأعلام"

اسرائيل: الوسطاء أبلغونا بعدم نية غزة التصعيد خلال مسيرة الاعلام بالقدس المحتلة

صورة: جيش عربي هو الأقوى في الشرق الأوسط ويتفوق على الجيشين التركي والإسرائيلي

مسؤولون روس يكشفون موعد "إعلان النصر"

استطلاع رأي يرجح انهيار حكومة بينيت وعودة نتنياهو مجددا

فيديو: مسيرات استفزازية للمستوطنين عند باب العامود وشرطة الاحتلال تعتدي على المقدسيين

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يهدد : طائرات سلاح الجو ستحلق في سماء غزة خلال مسيرة الأعلام

بينت يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مسار مسيرة الاعلام في القدس

يتقدمهم بن غفير.. الاحتلال يحاصر المرابطين في القبلي وسط اقتحامات المستوطنين للأٌقصى

لهذا السبب .. واشنطن تحث "إسرائيل" على عدم إقامة علاقات مع السودان

5202228192426444

الفلسطينيون يستعدون لمواجهة "مسيرة الأعلام".. والاحتلال يتأهب

الاتصالات الفلسطينية