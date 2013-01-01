صور: رفع الاعلام الاسرائيلية في الاقصى ولأول مرة في تاريخ المسجد "سجود ملحمي"

القدس المحتلة / سما /

رفع مستوطنون الاعلام الاسرائيلية في باحات المسجد الاقصى اليوم الاحد، بحماية شرطة الاحتلال التي اعتدت على المصلين والمعتكفين ونفذت حملة اعتقالات عشوائية.

وللمرة الاولى، ظهر مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، رغم إدعاء سلطات الاحتلال بوجود قرار بمنع مثل هذه الطقوس.

ولأول مرة في تاريخ المسجد الأقصى.. أعداد كبيرة من المستوطنين يؤدون “سجود ملحمي" بالجملة في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وبدأت شرطة الاحتلال بنشر أعداد كبيرة من الجنود في منطقة باب العامود في القدس قبيل انطلاق "مسيرة الأعلام" الساعة 4:00 مساء وستسلك طريقا عبر الحي الإسلامي بالمدينة القديمة في القدس في وقت لاحق من اليوم.

وكان المتطرف ايتمار بن غفير اقتحم الاقصى برفقة أعداد كبيرة من المستوطنين.

وبدأت مجموعات المقتحمين عند الساعة السابعة من صباح اليوم اقتحاماتها وسط انتشار لقوات الاحتلال ومحاصرة المصلين داخل المصلى القبلي.