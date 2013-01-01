جيش الاحتلال يهدد : طائرات سلاح الجو ستحلق في سماء غزة خلال مسيرة الأعلام

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية اليوم الأحد ان طائرات سلاح الجو الإسرائيلي سوف تحلق في سماء قطاع غزة طيلة فترة مسيرة الأعلام المقرر تنفيذها عصر اليوم وبعدها.

ونقلت يديعوت عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إنه اذا اطلقت حركة حماس الصواريخ من قطاع غزة ، فإن ذلك سيؤدي الى رد إسرائيلي كبير.

و يهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم شديد ضد قطاع غزة، في حال إطلاق قذائف صاروخية ردا على الاستفزازات الإسرائيلية في القدس المحتلة، من خلال "مسيرة الأعلام" التي تنظمها حركات الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة والعنصرية في البلدة القديمة، واقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى تحت حماية قوات الاحتلال اليوم، الأحد.

وفي هذا السياق، يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة، منذ صباح اليوم وحتى منتصف الليلة المقبلة، وهو في حالة جهوزية لشن غارات في القطاع.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن حركة حماس ليست معنية بالتصعيد، ويعتبر الاحتلال أن احتمال إطلاق قذائف صاروخية من القطاع ضئيل، وكرر ادعاءه أن "هذا الوضع الذي تنجح فيه حماس بإشعال الوضع في القدس والضفة الغربية وتكون فيه محصنة في غزة مريح لحماس".

إلا أن جيش الاحتلال سيغير تقديراته، في حال سقوط شهداء أو تصعيد شديد من جانب قوات لاحتلال في القدس، خلال هذا اليوم، واحتمال إطلاق قذائف صاروخية من القطاع، إلى جانب احتمال "إطلاق رمزي" لقذائف صاروخية من لبنان.

ويعتبر جيش الاحتلال أيضا أن حركة الجهاد الإسلامي قد لا تتقبل تصعيدا ضد الفلسطيين في القدس وأن تطلق قذائف صاروخية "من دون موافقة حماس"، وفي هذه الحالة سيشن هجمات ضد الجهاد الإسلامي أو ضد حماس.