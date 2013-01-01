بينت يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مسار مسيرة الاعلام في القدس

اتخذ نفتالي بينيت رئيس حكومة الاحتلال صباح اليوم الاحد، قرارا نهائيا بعدم تغيير مسار مسيرة الأعلام في القدس حتى لو على حساب التصعيد الأمني.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "بينيت أجرى الليلة تقييما للوضع بمشاركة وزير جيش الاحتلال بيني غانتس ووزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد إلى جانب رؤساء الأجهزة الأمنية".

وأوضحت أن بينيت اتخذ قرارًا نهائيًا بعدم تغيير مسار مسيرة الأعلام في القدس حتى لو على حساب التصعيد الأمني.



وترفض الحكومة الإسرائيلية الضغوط الدولية التي تمارس عليها لتغيير مسار مسيرة الأعلام بالقدس، وأكدت أنه لا تغيير على مسارها.



ويأتي تعنت حكومة بينيت بالرغم من التهديدات المتصاعدة من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بالرد، والتي اعتبرت أن المسيرة اشعال للنار في المنطقة.