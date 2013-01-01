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عكرمة صبري: مسيرة الأعلام تجاوز لا سكوت عنه ومزاعم توحيد القدس كاذبة

الأحد 29 مايو 2022 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عكرمة صبري: مسيرة الأعلام تجاوز لا سكوت عنه ومزاعم توحيد القدس كاذبة



القدس المحتلة / سما /

أعرب خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري،  عن رفضه لمسيرة الأعلام التي يخطط لها المستوطنون اليوم الأحد، في ذكرى ما يسمونه "توحيد القدس".


 ووصف صبري المسيرة،  بأنها "استفزازية"، وفيها استفزاز لمشاعر المسلمين، مشددا على أن مزاعم الاحتلال أنها تأتي في يوم "توحيد القدس"، هي مزاعم كاذبة.

 وأوضح أن الخدمات المقدمة في أنحاء مدينة القدس المحتلة ليست متساوية، مؤكدا أن مسيرة الأعلام الاستفزازية لا يمكن القبول بها.

 ورأى صبري أن الاحتلال والمستوطنين يقصدون بمسيرة الأعلام، التحدي والاستفزاز لمشاعر المسلمين، مبينا أنها "تأتي إلى باب العامود، وهو موطن المقدسيين، وبالتالي هو اعتداء على المقدسيين".
 

وجدد تأكيده على رفض مسيرة الأعلام، وما تحتويه من ألفاظ عنصرية يطلقها المستوطنون، ضد الوجود
الفلسطينيي.

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