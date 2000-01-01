رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، وقوع إصابات بالرصاص والاختناق في حوارة وكفر قدوم، واستفزازات واعتقالات واعتداءات استيطانية بالقدس والضفة تستبق "مسيرة الأعلام".

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-إصابات بالرصاص والاختناق في حوارة وكفر قدوم واستفزازات واعتداءات استيطانية بالقدس والضفة

-الرئيس يستقبل سفير السعودية لدى الأردن

-المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

-رفع العلم الفلسطيني على مقر بلدية بيندل البريطانية

-بريطانيا تطالب إسرائيل بإجراء تحقيق عاجل بجريمة اعدام الطفل زيد غنيم

-أساقفة تنسيقية الأرض المقدسة: الوجود المسيحي في القدس مهدد بسبب الاحتلال والظلم

- 50 عضوا تدريسيا في "هارفارد" يتضامنون مع فلسطين ويدينون عنصرية الاحتلال

- 83 عضوا في الكونغرس يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لمنع أي تهجير للفلسطينيين من مسافر يطا

-ثلاثة من مرشحي الكونغرس يؤكدون دعمهم لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

-"كهرباء القدس": قد نخسر امتياز بعض المناطق التي تنتشر فيها السرقات والتعديات

-رفع أسعار الفائدة على الشيقل والدولار.. كيف نتأثر فلسطينيا؟

-الإفراج عن المتضامنة اليابانية مع القضية الفلسطينية شيغينوبو بعد 20 عاما في السجن

-مصرع أربعة مقدسيين في حادث سير جنوب النقب

-"جميزة أريحا".. مزار سياحي عمره 2000 عام

"الأيام":

-استفزازات تستبق "مسيرة الأعلام" اليوم واعتقالات في باب العامود والبلدة القديمة

-الاحتلال يعتقل شابا بزعم تخطيطه لعملية طعن عند الأقصى

-الرئيس يستقبل سفير السعودية لدى الأردن

-مبعوث أممي يدعو إلى اتخاذ قرارات حكيمة لتجنب موجة توتر جديدة

-تشییع حاشد لجثمان الفتى الشهيد زيد غنيم في الخضر

-تحقيق لـ"الحق" يتهم الاحتلال بشـن حرب كيميائية غير مباشرة على القطاع

-إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال والتصدي لسلسلة اعتداءات شنها مستوطنون في محافظات عدة

-بريطانيا تدعو لتحقيق مستقل في مقتل غنيم

-تقرير: وفد سوداني زار إسرائيل مؤخراً

-سلطنة عمان: لن ندخل في اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

-مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة ضد العسكر

-سطو مسلح على محل مجوهرات في سخنين ومواجهات بين الشرطة والأهالي

-مصرع أربعة مقدسيين في حادث سير جنوب النقب

-روسيا تكثف هجومها في شرق أوكرانيا وتقترب من السيطرة على منطقة لوغانسك

-إسرائيل: تشخيص إصابة ثانية بجدري القردة

-إطلاق سراح مؤسسة الجيش الأحمر بعد سجنهـا 20 عامـأ في اليابان

"القدس":

-يوم حاسم في القدس

-تشييع جثمان الشهيد غنيم في الخضر

-بلينكن يحث لبيد على استكمال التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة

-بريطانيا تطالب إسرائيل بتحقيق عاجل في اعدام الطفل غنيم

-وينسلاند يدعو لتجنب موجة توتر جديدة

-ريال مدريد يكرس نفسه زعيما للكرة الاوروبية بعد تخطيه ليفربول في نهائي دوري الابطال

-استياء غربي من قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل ومخاوف من «مناوشات» مع حكومة اقليم كردستان

-الاسرائيليون والرد الهستيري على رفع العلم الفلسطيني

-ترقب وقلق ينتاب سكان قطاع غزة تحسبا من عودة التوتر مع إسرائيل على خلفية مسيرة الأعلام

-اشتداد المعارك للسيطرة على دونباس في أوكرانيا