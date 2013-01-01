حماس تعقب على اقتحام المسجد الأقصى قُبيل "مسيرة الأعلام"

غزة/ سما /

عقبت حركة "حماس" على اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم قُبيل بدء "مسيرة الأعلام".

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، إن "صمود متواصل وبطولات مستمرة يسطرها الشباب المقدسي والمرابطين والمرابطات في القدس المحتلة وداخل باحات المسجد الاقصى المبارك وعلى بواباته".

وأضاف "معركتنا من أجل القدس والأقصى مقدسة، ومفتوحة مع الاحتلال لن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وأكد على أن "المواقف الثابتة للمقاومة الفلسطينية ورسائلها الواضحة للاحتلال والتضحيات العظيمة للشعب الفلسطيني وأهلنا في القدس التي تتجسد في باحات المسجد الاقصى وعلى بواباته، تمثل استعداد وجهوزية شعبنا الفلسطيني ومن خلفة المقاومة الباسلة للدفاع عن الأقصى ودفع ثمن تطهيره من دنس الاحتلال".