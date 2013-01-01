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بحث عن مشتبهين إثر حريق في 8 حافلات بكريات شمونة

الأحد 29 مايو 2022 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحث عن مشتبهين إثر حريق في 8 حافلات بكريات شمونة



القدس المحتلة / سما /

اندلع حريق، فجر اليوم الأحد، في ثماني حافلات كانت مركونة في المنطقة الصناعية الشمالية بمدينة كريات شمونة (أقيمت عام 1949 على أنقاض قرية الخالصة بعد تدميرها وتهجير أهلها في العام 1948)، ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت، فجر اليوم، على إخماد حريق شب في ثماني حافلات في المنطقة الصناعية كريات شمونة، واتضح أن الحريق طال الحافلات الثماني، وعملت الطواقم على تطويق النيران لمنع وصولها لحافلات أخرى في المكان".

وأضاف أنه "لم يُبلغ عن إصابات، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

ووفقا للشرطة فإن أفرادها انتشروا في المكان، وجمعوا الأدلة والقرائن، وفي المقابل نصبوا حواجز وباشروا أعمال البحث عن مشتبهين بإضرام النار، علما أن التحقيقات الأولية لم تكشف خلفية الحريق.

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