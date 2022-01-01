ثلاث اصابات بينها حالة خطيرة خلال حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

رام الله / سما /

أصيب اليوم الاحد، فتى وشابان بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.، كما اعتقلت عددا من المواطنين من مناطق متفرقة في الضفة.

وأفادت مصادر بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، ما أدى الى إصابة فتى بعيار ناري في الصدر وصفت جروحه بالخطيرة إضافة الى شابين في القدم، ونقلوا الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين، خلال حملة لها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى جهةٍ مجهولة، وعرف مهنم:

1.يحيى محمد يحيى برغوثي، وهو طالب في جامعة بيرزيت.

2.مجاهد وجدي فهمي البرغوثي، وهو أسير سابق.

3.بهاد الدين ناصر عقل من مخيم العروب

4.براء الحسني من مخيم العروب.

5.محمد عبد الله آدم برناوي 29 عاما سكان مخيم نورشمس من على حاجز طيار.