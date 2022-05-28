الاحتلال يحاصر المرابطين في القبلي وسط اقتحامات المستوطنين للأٌقصى

القدس المحتلة / سما /

تسود المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، أجواء مشحونة بالتوتر على وقع حصار قوات الاحتلال لعشرات المرابطين داخل المسجد القبلي في الوقت الذي تقتحم فيه مجموعات من المستوطنين باحات المسجد.

واقتحم عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات وبحماية مشددة من جنود الاحتلال.

وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لساحات الأقصى، ردد المرابطون والمرابطات التكبيرات، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".



وتبع تلك المجموعة الأولى، عدة مجموعات أخرى، بمشاركة مئات المستوطنين.



وذكر موقع صحيفة معاريف، أن مجموعات المستوطنين يستعدون لتسجيل رقم قياسي في عملية اقتحام الأقصى والمشاركة بمسيرة الأعلام.



وذكرت مصادر مقدسية، أن مجموعات المستوطنين التي تقتحم الأقصى بشكل متتالي تقوم بجولاتها داخله سريعًا للسماح لعدد أكبر منهم باقتحامه في ظل وجود أعداد كبيرة عند باب المغاربة وينتظرون المشاركة في الاقتحام.

وتصدت مجموعة من المرابطات ممن تمكنّ من اختراق إجراءات الاحتلال المشددة لاقتحامات المستوطنين.

وانتشرت القوات على أبواب الأقصى وطرقاته وفي شوارع القدس الأقرب من الأقصى، ونشرت قواتها عند عدة نقاط، ونصبت الحواجز.

ومنعت قوات الاحتلال في وقت سابق عدد كبير من المصلين القادمين من أهل القدس والداخل المحتل من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر.