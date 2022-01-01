أجواء شديدة الحرارة

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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، حارًا إلى شديد الحرارة، وجافًا نهارًا، دافئًا ليلًا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.