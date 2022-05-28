تأجيل إنطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا !

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مذيع "ستاد دو فرانس" في باريس، أن انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي سيتأجل لمدة نصف ساعة "لأسباب أمنية".



وقرر المنظمون تأجيل المباراة لمدة 15 دقيقة، ثم مددوا التأجيل إلى 30 دقيقة.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن حالات متفرقة من العنف بين المشجعين وقعت، حيث كان بعضهم لا يحمل تذاكر على ما يبدو واخترقوا حواجز الأمن وحاولوا الدخول إلى الملعب.

Alguns adeptos do Liverpool saltam os portões para forçar a entrada no estádio. #UCLfinal pic.twitter.com/EQSOzK0Zaz — B24 (@B24PT) May 28, 2022

وشاهد مراسلو "أسوشيتد برس" اثنين من المشجعين - أحدهما كان يرتدي زي ليفربول - بينما كانا يتصارعان على الأرض قبل أن يطردا من عند بوابات الملعب.



وتهرب مشجع آخر من الأمن، وشوهد وهو يركض عبر ردهة وصولا إلى الطابق السفلي من الملعب.

وكانت هناك صفوف طويلة من مشجعي ليفربول لا تزال خارج الملعب مع بقاء 40 دقيقة فقط على انطلاق المباراة.