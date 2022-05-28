الرئيس يمنح السيدتان سلوى الحوت ووداد قعوار ميدالية الإنجاز

رام الله/سما/

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المناضلة الوطنية سلوى الحوت، ميدالية الإنجاز من وسام الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، مساء اليوم السبت، المناضلة الحوت، بمقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان، بحضور عائلتها، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، والمستشار الخاص للرئيس مصطفى أبو الرب، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

ومنح الرئيس، المناضلة سلوى الحوت، ميدالية الإنجاز، تقديرًا لعطائها والتزامها الوطني، وتثمينًا عاليًا لمسيرتها النضالية المشرفة وتفانيها وتميزها طوال فترة خدمتها في الصندوق القومي الفلسطيني.

و منح الرئيس محمود عباس، السيدة وداد قعوار، ميدالية الإنجاز من وسام الرئيس محمود عباس.

ومنح الرئيس، السيدة قعوار، ميدالية الإنجاز، تقديرًا لدورها الرائد في الحفاظ على التراث الفلسطيني وفن التطريز الفلسطيني، وتعليمه للأجيال القادمة، والكتابة عنه، وتعميمه، وجمع الأثواب الفلسطينية وعرضها في دول العالم من أجل التأكيد على أصالة الشعب الفلسطيني وعمق ارتباطه بأرضه وهويته الثقافية على طريق الحرية والاستقلال.





