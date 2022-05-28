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جيش الاحتلال يعزّز "القبة الحديدية" تحسباً لاطلاق صواريخ من غزة وجنوب لبنان

السبت 28 مايو 2022 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعزّز "القبة الحديدية" تحسباً لاطلاق صواريخ من غزة وجنوب لبنان



غزة/سما/

يستعد جيش الاحتلال لاحتمالية إطلاق صواريخ من قطاع غزّة المحاصر وجنوب لبنان يوم غد الأحد، إثر تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية التي ستمر من باب العامود وأحياء القدس القديمة، في ظل تهديد فصائل المقاومة الفلسطينية بالرّد على ذلك.

وعززت قوات جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، منظومتها الدفاعيّة بالمزيد من بطاريات "القبة الحديدية"، وفق ما أشارت إليه وسائل إعلاميّة إسرائيلية، مساء السبت.

وبدأت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلية، مساء السبت، بنشر الحواجز الحديدية في شارع السلطان سليمان استعدادا لتأمين مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين.

وجنّدت شرطة الاحتلال الآلاف من عناصرها في مدينة القدس المحتلة واستنفرت 3 ألوية من قوات الاحتياط لتأمين مسيرة المستوطنين.

#القبة الحديدية #صواريخ

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