الرئيس عباس يستقبل سفير السعودية لدى الأردن

رام الله/سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم السبت، سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

ونقل السفير السعودي للرئيس، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتقديرهما العالي.

وأكد السفير السديري، مواقف المملكة الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشددًا على حرص خادم الحرمين وولي عهده على تقديم الإمكانيات السعودية المتاحة لخدمة القضية الفلسطينية على الصعد كافة.

بدوره، رحب الرئيس بالسفير السعودي الضيف، محملاً إياه تحياته وتقديره الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متمنيًا كل التقدم والازدهار والتوفيق للمملكة ملكًا وحكومة وشعبًا.

وأعرب الرئيس عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته الكبير لمواقف المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك المؤسس، وصولاً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وشُكر فلسطين حكومة وشعبًا للسعودية وشعبها الأصيل على دعم قضايا أمتها، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة مجدي الخالدي وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

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