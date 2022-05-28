"اسرائيل" تتهم جهات خارجية بمحاولة التحريض ضد "مسيرة الأعلام"

القدس المحتلة/سما/

اتهم مسؤول عسكري إسرائيلي جهات خارجية لم يسمها بمحاولة التحريض ضد "مسيرة الأعلام" المقرر تنظيمها من قبل مستوطنين غدا الأحد والمرور عبر البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة.



جاء ذلك في كلمة متلفزة مختصرة نشرها، اليوم السبت، منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية اللواء غسان عليان، وتداولتها وسائل إعلام عبرية.



وقال عليان في كلمته باللغة العربية مع ترجمة بالعبرية، إن ما وصفها بمحاولات التحريض والأكاذيب حول "مسيرة الأعلام" باتت في تزايد خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف أن "مسيرة الأعلام" تقام منذ أكثر من 30 سنة، في ما يسمى "يوم القدس" (ذكرى احتلال القدس الشرقية على يد إسرائيل عام 1967)، معتبرا أن مسار المسيرة ليس بالجديد أيضا.



وفي محاولة لتهدئة الفلسطينيين، قال عليان إن الوضع الراهن في مدينة القدس الشرقية سيبقى على حاله "من أجل اليهود والمسلمين والمسيحيين، ولن نسمح للمساس بهذا الوضع من أي طرف كان".



وتابع: "ليست جديدة أيضا مصالح الجهات الخارجية التي تحاول أن تشعل النار في الميدان، واستهتارها بتداعيات التصعيد على الشارع".



وقال عليان إن الجيش الإسرائيلي يعمل منذ الشهر الماضي على "خطة مدنية واقتصادية واسعة في الضفة وإجراءات غير مسبوقة في غزة"، محذرا من أن "التراجع في الاستقرار الأمني سوف يخرب هذه الجهود"، على حد قوله.