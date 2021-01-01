  1. الرئيسية
  2. الصحة

مشروب أحمر دافئ "يخفض" ضغط الدم مثل الأدوية!

السبت 28 مايو 2022 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشروب أحمر دافئ "يخفض" ضغط الدم مثل الأدوية!



وكالات/سما/

يعد ارتفاع ضغط الدم مقدمة للإصابة بأمراض القلب، لذا من الضروري السيطرة عليه.

ويوفر النظام الغذائي وسيلة فعالة لخفض ضغط الدم المرتفع. وتبين أن تناول مشروب أحمر دافئ يسبب انخفاضات مماثلة لتلك الخاصة بأدوية ضغط الدم. ويعرف باسم شاي الكركديه، أو الشاي الحامض، والذي يأتي من نبات كثيف سنوي في عائلة Malvaceae.

ويزرع على نطاق واسع في العديد من البلدان الإفريقية وجنوب شرق آسيا، حيث يتم استهلاكه عادة كمشروب شاي أو يستخدم في الطب التقليدي.

وأشارت العديد من الدراسات إلى فوائد شرب شاي الكركديه، كما استعرضت الأبحاث الحديثة المنشورة في مجلة Nutrition Reviews الأدبيات الحالية، وأجرى الباحثون بحثا منهجيا على قواعد بيانات Web of Science وCochrane وOvid (MEDLINE وEmbase وAMED) وقواعد بيانات Scopus.

وحددوا التقارير المنشورة حتى يونيو 2021 عن تجارب ذات شواهد باستخدام الكركديه كتدخل لضغط الدم.

وكتب الباحثون أن الكركديه يمارس تأثيرات أقوى على ضغط الدم الانقباضي مقارنة بالدواء الوهمي، مع "حجم" الانخفاض الأكبر لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عند خط الأساس.


وتتسبب الكركديه في خفض ضغط الدم، كما وجد الباحثون أن الكركديه خفض بشكل ملحوظ مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) مقارنة بأنواع الشاي الأخرى والعلاج الوهمي.

ويعد الكوليسترول الضار مادة شمعية يمكن أن تلتصق بداخل الأوعية الدموية. ومثل ارتفاع ضغط الدم، فهو نذير لأمراض القلب.

وخلص الباحثون إلى أن "الاستهلاك المنتظم للكركديه يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وهناك ما يبرر إجراء مزيد من الدراسات لتحديد استجابة فعالة للجرعة ومدة العلاج".

نصائح غذائية أخرى مهمة

من الضروري أن تراقب تناول الملح لأنه يرفع ضغط الدم. وكلما زادت كمية الملح التي تتناولها، ارتفع ضغط الدم لديك.

ووفقا لـ NHS، يجب أن تهدف إلى تناول أقل من 6 غرامات (0.2 أونصة) من الملح يوميا، أي حوالي ملعقة صغيرة.

ويُنصح جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بفحص ضغط الدم كل خمس سنوات على الأقل.

#الصحة #الصحة العامة

الأكثر قراءة اليوم

من هو محمد السنوار الذي ظهر في برنامج "ما خفي أعظم" ؟

بالفيديو: "ما خفي أعظم" يكشف معلومات لأول مرة ولقطات حصرية عن معركة سيف القدس

الكشف عن أسباب استقالة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة!!

اسرائيل: الوسطاء أبلغونا بعدم نية غزة التصعيد خلال مسيرة الاعلام بالقدس المحتلة

صحيفة عبرية: هذا ما تعنيه "مسيرة الأعلام" لبينيت وحكومته

صورة: كتائب القسام تكشف عن محاولة خطف جنود إسرائيليين خلال معركة "سيف القدس"

قناة إسرائيلية: هذا هو أخطر سيناريو تخشاه المؤسسة الأمنية خلال "مسيرة الأعلام"

الأخبار الرئيسية

--

كتائب القسام تنشر رسائل تهديدية للاحتلال عشية تنظيم "مسيرة الأعلام"

قناة إسرائيلية: هذا هو أخطر سيناريو تخشاه المؤسسة الأمنية خلال "مسيرة الأعلام"

"مسيرة الأعلام"..دعوة أممية لتجنب التصعيد وفصائل المقاومة تحذر

مشعل: على الاحتلال الإدراك بأن المساس بالأقصى سيتسبب بسقوط السماء على الأرض

قيادي بحماس: المقاومة جاهزة والكرة الآن في ملعب الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية