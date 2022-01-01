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تداول فيديو لمحمد بن زايد عند قبر أخيه الشيخ خليفة (فيديو)

السبت 28 مايو 2022 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تداول فيديو لمحمد بن زايد عند قبر أخيه الشيخ خليفة (فيديو)



أبوظبي/سما/

انتشر في مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو يظهر الرئيس الإمارتي الجديد، الشيخ محمد بن زايد، عند قبر أخيه الرئيس السابق، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو نشرته صحيفة الاتحاد الصادرة عن هيئة أبوظبي للإعلام، وعلقت قائلة: "رئيس الدولة يزور قبر فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه"، فيما علق آخر: "وفاء الأخ لأخيه..رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان يزور قبر أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله ، في آخر ساعة من يوم الجمعة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات عن انتخاب الشيخ محمد بن زايد، الذي كان يشغل منصب ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

#محمد بن زايد #خليفة بن زايد

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