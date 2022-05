هفوة جديدة لبايدن تثير "السخرية" في مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هفوة جديدة خلالة كلمة له، استبدل بها كوريا الجنوبية بجارتها الشمالية، ما أثار موجة من التفاعل والسخرية بمواقع التواصل.

وهذه المرة، زلة لسان بايدن كانت خلال حديثه إلى خريجي الأكاديمية البحرية في أنابوليس، حيث قال: "هل اعتقد أي شخص أنه عندما دعوت إلى فرض عقوبات على روسيا، فإنه بالإضافة إلى الناتو، فإن أستراليا واليابان وكوريا الشمالية وبعض دول الآسيان ستدعمها؟"، أي بدلا من اسم كوريا الجنوبية ذكر بايدن اسم كوريا الشمالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية موضوع هفوة بايدن الجديدة، ومقطع الفيديو الخاص بها، حيث قال أحدهم: "الأحمق الكاذب الفاسد لا يعرف كوريا الشمالية من كوريا الجنوبية، ولا أين تقعان..غباؤه واضح عند محاولة اجترار نص أو غمغمة كلمات بسيطة بشكل ارتجالي"، فيما قال آخر: "من المحتمل أن كوريا الشمالية بأكملها تتدحرج على الأرض، تضحك"، وعلق أحدهم بالقول: "ههههه..بايدن يقول إن كوريا الشمالية انضمت إلى العقوبات المفروضة على روسيا. ليس مضحكا لهذا الحد: إنه خرف جدا ولا يعرف الفرق".

???????? Biden speaking to graduates of US Navy Academy, he said that North Korea had joined the anti- Russian sanctions. pic.twitter.com/PeawE74veH