قيادي بحماس: المقاومة جاهزة والكرة الآن في ملعب الاحتلال

غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سهيل الهندي، اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية بكافة تشكيلاتها جاهزة للرد على انتهاكات واعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، وأبرزها ما يسمي "مسيرة الأعلام" المقررة غداً الأحد.

وأوضح الهندي في تصريح صحفي، أن الفصائل الفلسطينية وغرفتها المشتركة تواصل اجتماعها على مدار الساعة؛ لمتابعة ومراقبة سلوك الاحتلال وقطعان مستوطنيه بما يخص "مسيرة الأعلام"، مؤكداً أن دخول المسيرة المسجد الأقصى سيكون صاعق لتفجر الأوضاع.







وأشار القيادي في حماس إلى أن مدى انضباط وسلوك العدو هو الذي سيحدد طبيعية وموقف ورد المقاومة وغرفتها المشتركة، محذراً الاحتلال وقطعان مستوطنيه من التمادي في الاعتداء على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة لأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وردها سيكون جاهزاً وحاضراً

وبين أن رد المقاومة من سيحدده سلوك ومدى انضباط جنوده وقطعان مستوطنيه لأن الفصائل ستتابع عن كثب كل ما يجرى في المدينة المقدسية، مشدداً على أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال وهو من يحدد مصيرها، لأن المقاومة رسالتها واضحة المساس في الأقصى خط أحمر.

وهددت فصائل المقاومة الفلسطينية، يوم الخميس الماضي، عقب اجتماع لها، الاحتلال في حال استمر في عدوانه على الشعب الفلسطيني، وخاصة على المقدسيين وعلى المسجد الأقصى المبارك، وارتكاب "حماقة" بالسماح باقتحام المسجد الأقصى عبر تنظيم "مسيرة الأعلام الإرهابية".





وأكدت وسائل إعلام "إسرائيلية"، صباح اليوم السبت، أن "حكومة بينيت" تصر على تنظيم المسيرة وعدم تغيير مسارها، فقد قالت صحيفة "يديعوت العبرية: "إن مسيرة الأعلام هي بمنزلة امتحان للحكومة والائتلاف ولرئيس الحكومة، فالحديث يدور عن أكبر التحديات التي يواجهها بينيت منذ تشكيل الحكومة، بسبب الأخطار السياسية المرتبطة بهذه المسيرة".

يذكر أن المقاومة في غزة قد خاضت العام الماضي 2021، مواجهة عسكرية مع الاحتلال "الإسرائيلي"، بدأت باستهداف سرايا القدس جيب عسكرى شمال قطاع غزة، أعقب ذلك ضربة صاروخية نفذتها كتائب القسام استهدفت مدينة القدس المحتلة، أطلقت عليها المقاومة أسم " معركة سيف القدس" كانت مسيرة الأعلام أحد أسباب اندلاعها الرئيسية.