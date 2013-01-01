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حماس تدعو للنفير العام وشد الرحال للأقصى غدًا

السبت 28 مايو 2022 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو للنفير العام وشد الرحال للأقصى غدًا



غزة/سما/

دعت حركة حماس، اليوم السبت، الجماهير الفلسطينية في القدس والضفة والداخل المحتل، إلى النَّفير العام يوم غدٍ الأحد، وشد الرحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

كما دعت حماس في بيان لها، إلى الاحتشاد الواسع في عموم فلسطين المحتلة وخارجها دفاعًا عن القدس والأقصى، وحماية لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وبرفع العلم الفلسطيني في كل مكان تأكيدًا على عروبة الأرض والقدس وأن لا سيادة فيهما إلا للفلسطينيين وحدهم.

وقالت حماس: "ليكن يوم غدٍ الأحد، هبّة جماهيرية واسعة لشعبنا وأمّتنا دفاعًا عن القدس والأقصى، وتأكيدًا على عروبة الأرض برفع العلم الفلسطيني في كل مكان".

ودعت الأمة العربية والإسلامية، قادة وحكومات، شعوبًا وأحزابًا ومنظمات وهيئات عُلمائية، إلى اعتبار يوم غدٍ الأحد يومًا مَقْدِسيّا مشهودًا، تتحرّك فيه قوى الأمّة جميعها، على الصعد كافة لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية.

وأضافت: "تلك مسؤولية تاريخية يضطلع بها شعبنا الفلسطيني البطل وأمتنا العربية والإسلامية العظيمة، فنحن شركاء في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرّسول الأمين، وتحرير الأرض من الاحتلال الصهيوني الغاشم، لتعود فلسطين إلى أهلها وحضن أمتها، ولتصبح قبلة الأحرار في العالم". وفق نص بيانها.

#حماس

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