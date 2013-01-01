"مواصلات غزة" تسمح لـ 3000 مركبة ملاكي بالتحويل إلى عمومي

غزة/سما/

قررت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، السماح لـ 3000 مركبة ملاكي بالتحويل إلى عمومي وذلك حتى تاريخ الأول من آب/أغسطس المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، أن هذا القرار يـأتي في ظل جهود الوزارة لتنظيم قطاع النقل العام وحفظ حق سائقي العمومي من منافسة الملاكي لهم.



وأشارت الوزارة أنه بعد هذا التاريخ أي مركبة خصوصي يتم ضبطها في الشارع تحمل ركاب بأجر سيتم مخالفتها.

كما أنه لن يسمح للمركبات الملاكي الوقوف في المواقف العمومية التي خصصتها الوزارة، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتنظيم وترتيب المواقف.