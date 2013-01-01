مسيرة في قلقيلية لرفع العلم الفلسطيني تأكيدا على رمزيته

قلقيلية/سما/

نظمت محافظة قلقيلية وحركة فتح وبلدية قلقيلية، اليوم السبت، مسيرة رفعوا خلالها العلم الفلسطيني على مدخل المحافظة الشرقي، بهدف إبراز الهوية الفلسطينية وتأكيدا على رمزيته.

وتوجه المشاركون الى مدخل مدينة قلقيلية، ورفعوا العلم الفلسطيني مؤكدين قدسيته حيث ضحى من أجله الشهداء.

ودعا محافظ قلقيلية رافع رواجبة، أبناء شعبنا الفلسطيني للتصدي لـ "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، ورفع العلم الفلسطيني في كافة المناطق لمواجهة ما يقوم به المستوطنون من أعمال عربدة.

من جهته، أكد أمين سر إقليم حركة "فتح" محمود ولويل، أن هذا المُخطط "بمثابة برميل بارود سينفجر ويُشعل المنطقة بأكملها"، داعيا أبناء شعبنا الى الالتفاف حول العلم الفلسطيني، وتنظيم مشاركات شعبية واسعة بكافة المحافظات ردا على مسيرة "الإعلام" الاستفزازية.

وفي السياق، أطلقت دعوات في كافة المحافظات إلى اعتبار يوم غد الأحد "يوم العلَم الفلسطيني"، ورفعه على كل بيت وساحة وشارع، وفي كل مكان خاصة بالقدس المحتلة.