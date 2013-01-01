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فقدان 26 شخصا بعد غرق سفينة قبالة سواحل اندونيسيا

السبت 28 مايو 2022 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فقدان 26 شخصا بعد غرق سفينة قبالة سواحل اندونيسيا



جاكرتا/سما/

قال مسؤولون "إن 26 شخصا فقدوا، اليوم السبت، بعد نفاد وقود سفينة إندونيسية وغرقها وسط ظروف مناخية سيئة قبالة سواحل اندونيسيا".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وكالة البحث والإنقاذ في اندونيسيا، إن السفينة كانت تقل 43 شخصا عندما انقلبت الخميس الماضي في مضيق ماكاسار، الذي يفصل بين جزيرتي سولاويزي وبورنيو.

من جانبه، قال رئيس البحث والإنقاذ المحلي دجوانيدي، إن نبأ وقوع الحادث لم يصل إلى المسؤولين إلا اليوم، مؤكدا أنه "تم إنقاذ 17 شخصا أحياء بواسطة زورقين قاطرين كانا يمران بموقع الحادث، كما نشرنا 40 من رجال للبحث عن المفقودين الآخرين".

#اندونيسيا

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