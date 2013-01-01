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رفع العلم الفلسطيني على مقر بلدية بيندل البريطانية

السبت 28 مايو 2022 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفع العلم الفلسطيني على مقر بلدية بيندل البريطانية



لندن/سما/

- شهدت مدينة نيسلون البريطانية مراسم رسمية لرفع علم فلسطين فوق مبنى بلدية مقاطعة بيندل، بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، ورئيس الجالية الفلسطينية في مانشستر وشمال غرب بريطانيا حسن العالول، ووجهاء الجالية الفلسطينية والمسلمة في مدينة نيلسون، وشمال غرب انجلترا.

وقال رئيس البلدية ياسر إقبال في كلمته، إن رفع علم فلسطين فوق مقر البلدية يمثل رسالة محبة وتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان المجلس البلدي من جميع الأحزاب الانجليزية صوّت بالإجماع على مشروع القرار، والذي يدلل على تعاظم الدعم الشعبي والسياسي في بريطانيا عموما، ومقاطعة بيندل على وجه الخصوص.

وأضاف اقبال "ان رسالتهم اليوم هي أولا للشعب الفلسطيني أن لديه أصدقاء ومتضامنين في نيلسون، وللحكومة البريطانية وللعالم ان يقفوا بالكامل مع حقوقهم المشروعة، ونضاله من أجل الحرية والعدالة والاستقلال". 

بدروه، ثمن السفير زملط في كلمة ألقاها خلال مراسم رفع العلم هذه المبادرة الهامة، معتبرا اياها ردا شعبيا على هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على نعش الشهيدة شيرين أبو عاقلة والمشيعين بسبب لف نعشها بالعلم الفلسطيني، بعد أن اغتالتها قوات الاحتلال أثناء تأدية واجبها الصحفي.

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#العلم الفلسطيني #بلدية بيندل

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