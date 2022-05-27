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بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

السبت 28 مايو 2022 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد



غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة كشف مسافرين جديد وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد.

وفيما يلي نص الإعلان :

 (كشف جديد) آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (29 مايو):

 الحافلتان: الأولى، والثانية حتى الرقم (130) من الكشف الجديد رقم (2022/23) - اضغط هنا

الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21) - اضغط هنا

 التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

 إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الأحد في مركز شـ.هداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

 مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الأحد 5/29: فحص الحافلات (باقي 2-5).

- الإثنين 5/30: فحص الحافلات (6-8).

- الثلاثاء 5/31: فحص الحافلتين (9 و10).

 ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

 ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

#معبر رفح #آلية السفر #السفر

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