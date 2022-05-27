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مجهولون يحرقون حسكات صيد غرب مدينة غزة

السبت 28 مايو 2022 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجهولون يحرقون حسكات صيد غرب مدينة غزة



غزة / سما /
أقدم مجهولون، الليلة الماضية، على إحراق عدة حسكات صيد قرب منطقة مسجد الخالدي شمال غرب مدينة غزة.
 
وبحسب شهود عيان فإن معدات صيد أخرى تعرضت للحرق في المكان ذاته.
 
وبدأت الشرطة في قطاع غزة بالتحقيق في ظروف الحادثة.

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