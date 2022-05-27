كتاب بعنوان “قبل الشر” يبحث في طفولة أبرز دكتاتوريي الماضي حول العالم

وكالات - سما-

كان أدولف هتلر شابا أكثر سخافة من كونه مستبدا. لقد تجنب النشاط البدني باستثناء المشي والسباحة في بعض الأحيان، وقراءة روايات الغرب المتوحش وكان خجولا جدا في الحب لدرجة أنه لم يخبر امرأة شابة تدعى ستيفاني أبدا عن اعجابه بها.

هل يبدو هذه التصوير لديكتاتور عندما كان شابا طبيعية بشكل مزعج؟ يطرح كتاب جديد للمؤرخ براندون غوتيير هذا السؤال عن ستة من أشهر الشخصيات في التاريخ – “قبل الشر: يونغ لينين، هتلر، ستالين، موسوليني، ماو، وكيم”.

في مقابلة هاتفية، قال غوتيير للتايمز أوف إسرائيل انه يفهم أن مقاربته الإنسانية “مثيرة للجدل. جزء منا يحتاج فقط رؤية الوحش في طور التكوين. ما هو الشيء المشترك بينك وبين هتلر؟ سؤال يثير الغضب”.

كما أشار، كانت “الجرائم ضد الإنسانية” التي ارتكبتها السداسية مروعة للغاية، وبعضها من أسوأ الجرائم، بما في ذلك المحرقة والقفزة العظيمة للأمام لماو تسي تونغ. وأضاف أن تركيزه على السنوات الأولى للديكتاتوريين لم يكن “حول تقديم صيغة دقيقة لكيفية تحولهم إلى طغاة، ولكن حول تسليط الضوء على إنسانية اللاإنسانية – وهي عبارة لم تُسمع كثيرا”.

نشأت الفكرة من رحلة عام 2015 إلى كوريا الشمالية، عندما حصل غوتيير – طالب دكتوراه في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في جامعة فوردهام في ذلك الوقت – على فرصة نادرة لزيارة الديكتاتورية الشيوعية. عند رؤية جثث كيم إل-سونغ – الديكتاتور الأخير في الكتاب – وابنه كين جونغ-إل، بدأ بالتفكير في البشر الذين يقفون وراء النظام، ثم وسع قائمة الموضوعات الخاصة به.

ركز غوتيير على سنوات تكوين الطغاة – وهي مجموعة سكانية مألوفة لديه من منصبه الحالي كمدير للتعليم العالمي لمدرسة ديريفيلد في نيو هامبشاير، حيث يقوم بتدريس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14-18 سنوات. يأتي إصدار الكتاب في 26 أبريل في أعقاب ذكرى عيد ميلاد سيئ السمعة: كيم إل سونغ في 15 أبريل وهتلر في 20.

قدم غوتيير بعض النتائج غير البديهية. على الرغم من أن شخصيات بحثه كانوا مرتبطين بالفظائع حيث تجاوز عدد القتلى التراكمي 90 مليونا، إلا أنهم لم يظهروا علامات السادية في وقت مبكر من الحياة، مثل تعذيب الشباب للحيوانات التي ميزت القتلة المتسلسلين.

بدلا من ذلك، دفن السداسية أنفسهم في الكتب. التهم فلاديمير لينين الروايات الروسية مثل رواية “الدخان” لإيفان تورغينيف، بينما استوعب بينيتو موسوليني محنة المعوزين في رواية البؤساء لفيكتور هوغو. رغب البعض في محاكاة شخصيات بطولية من الأدب الوطني: تبنى جوزيف ستالين الاسم الحركي كوبا بعد بطل رواية ألكسندر كازبيجي “ذا باتريسيد”، بينما استوحى ماو من تصوير الإمبراطور الصيني سونغ جيانغ في رواية شي نايان “حافة الماء”.

استشهد غوتيير برواية مماثلة لديكتاتور آخر مستقبلي – فلاديمير بوتين المراهق قرأ الرواية الجاسوسية للحرب الباردة التي تحولت إلى فيلم ناجح، “الدرع والسيف”، ثم دخل مقر المؤسسة الأمنية الوطنية لطلب وظيفة؛ صاحب العمل المستقبلي رفضه بأدب.

وهو يصف سن الرشد في حياة بوتين بأنه “مثال صارخ على أوجه تشابه مماثلة”.

“إنها ليست قصة قاتل جماعي في طور الإعداد”، قال غوتيير. بل، حسبما أوضح، “نرى أن والديه لم يكونا سيئين، لقد كانا شغوفين ومهتمين. عندما كان بوتين طالبا جامعيا، أعطته والدته سيارة (وهي ترف نادر) بعد أن فازت بها في يانصيب. بدلا من بيع السيارة حتى تتمكن الأسرة من الانتقال إلى شقة أجمل، فضل الزوجين بوتين أن يمتلكها ابنهما”.

“لقد كنت أفكر كثيرا في الأسابيع الستة الماضية. يؤسفني عدم شمل دكتاتور سابع كجزء من القصة”، قال غوتيير.

فلاديمير بوتين، نائب رئيس أركان الرئيس الروسي آنذاك بوريس يلتسين، في الوسط، يقف مع أصدقائه في حفلة في سان بطرسبرغ، في هذه الصورة في فبراير 1997. (AP Photo / Dmitri Lovetsky، File) التاريخ الشعبي لماضي الشعبويين على الرغم من أن الكتاب يستند إلى بحث علمي، إلا أن غوتيير تجنب النغمة الأكاديمية للسير الذاتية الأكثر مبيعا لهتلر من تأليف إيان كيرشو أو ستالين لستيفن كوتكين، مستخدما نهجا غير رسمي لتعزيز إمكانية سهولة النص. يشير إلى الأبطال الشباب من خلال الأسماء التي استخدموها لبعضهم البعض: أصبح لينين وشقيقه الأكبر ألكسندر أوليانوف “فولوديا” و “ساشا” في سرد يراه غوتييه تفصيلي.

ولد بالإسم فلاديمير إيليتش أوليانوف، كان لينين الشاب طالبا عاديا يتمتع برحلات إلى كوخ والده إيليا أوليانوف، أو الكوخ الصيفي. بعد وفاة إيليا في عام 1886، انضم ساشا إلى مؤامرة لقتل القيصر ألكسندر الثالث، ولكن تم القبض عليه وإعدامه في العام التالي. لينين، الذي لم يُبدِ أي اهتمام بالحركات الثورية التي تجتاح روسيا، كرس نفسه بعدها لقضية شقيقه المقتول.

“لن يكون لينين ثوريا. شنق ساشا هو الذي غير كل شيء. كان يعتقد أن شقيقه يجب أن يشعر أن ما كان يفعله كان صائبا، وأنه لا يمكن أن يتصرف بأي طريقة أخرى. إذا كان هذا هو الحال، يجب أن أفهم المسار الذي سلكه ديكتاتور المستقبل، وتأثير الأفكار التي ألهمته ليصبح لينين”، قال غوتيير.

بشكل عام، كما قال، أصبح الطغاة الستة على ما هم عليه من خلال مجموعة سامة من العوامل التي لا تشمل بالضرورة الصدمة، على الرغم من أن هتلر وستالين وماو كان لكل منهم آباء مسيئون. بدلا من ذلك، كان التأثير الأكبر على حياتهم المبكرة هو “الأفكار التي ولدت من التعليم الجيد، والإنكشاف للكتب، والتعرض لتأثير المثقفين منذ الصغر.”

أدولف هتلر في دور عريف في الجيش الألماني عام 1916 (AP Photo)

في وقت لاحق من الحياة، ساعدهم هذا في اعتناق أيديولوجيات مثل الشيوعية والفاشية، مع القليل من الاهتمام بالمذبحة التي تلت ذلك. على الرغم من حزن فولوديا الشاب على شقيقه، إلا أن لينين البالغ لم يتعاطف مع ضحايا الثورة الروسية.

وبالمثل، اعتنى هتلر المراهق بوالدته عندما كانت تحتضر بسبب سرطان الثدي وقد قدر طبيبها اليهودي، إدوارد بلوخ. بعد عقود، في عام 1941، حصل الطبيب على إذن بالهجرة من الرايخ الثالث. ومع ذلك، نُقل عن بلوخ قوله كم كان هذا نادرا بالنسبة ليهودي في ألمانيا النازية.

تذكر غوتيير أستاذا سأله: “براندون، من يهتم بحقيقة أن هتلر أحب والدته، انه كانت لديه لحظات من التعاطف قبل شبح المحرقة؟ ألا يجب أن نتحدث عن ضحايا المحرقة بدلا من هتلر الشاب؟”

“فكرت في الأمر كثيرا أثناء تأليف الكتاب”، قال غوتيير. “إذا كنا نسعى إلى منع الجرائم ضد الإنسانية لأننا نهتم بشدة بمعاناة الضحايا… علينا العودة إلى الجذور والعثور على بشر في القصة، البحث عن بعض التفسيرات للشر.”

“نحن لا نفهم قط بشكل قاطع ما نراه في الجوهر”، أضاف.

ماذا يمكننا أن نكسب من خلال التنقيب عن طفولة الديكتاتوريين؟

الزملاء العلماء لديهم ردود فعل متباينة على هذا النهج.

“يعتمد الأمر من حيث المنهجية، ليس فقط على التعاطف ولكن محاولات الفهم، أو إيجاد أنماط”، قال توماس بيجلو كابلان، مدير مركز دراسات اليهودية والمحرقة والسلام في جامعة أبالاتشي.

تساءل كابلان عن كيفية “نقل لغة الكتاب إلى القراء، الذين قد يسيئون فهم فكرة تصوير ديكتاتوريين مثل ستالين وهتلر وموسوليني – وسيسارع كثير من الناس لإضافة بوتين. هناك كل أنواع المشاكل والعيوب، والتنبيه بالشر الذي يجب فهمه”.

تساءل فلورنت برايارد، مؤرخ المحرقة في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية ومقرها باريس والذي كان جزءا من فريق مكون من 17 شخصا يترجم إصدارا جديدا للكتاب “كفاحي”، عن مقدار ما يمكن استخلاصه من أيام هتلر الأصغر، مثل صراعاته كفنان.

“قبل الشر” بقلم براندون غوتيير. (Courtesy)

“من تلك الفترة، لا يمكننا استخلاص أي استنتاجات على الإطلاق حول ما كان سيصبح لاحقا، ولا حتى حول مكانته كزعيم سياسي، وهو ما أصبح لاحقا بعد عام 1933″، قال برايارد.

ومن المفارقات أن هتلر اعتبر سنوات شبابه مهمة بما يكفي لتحتاج التجميل. في “كفاحي”، ادعى أنه واجه يهوديا أرثوذكسيا في لينز قبل الحرب العالمية الأولى.

وصف برايارد هذا الأمر بأنه مفصل، ولكنه خاطئ: “لقد أظهر المؤرخون أن معادااه للسامية ظهرت بعد الحرب، الحرب العالمية الأولى، في عام 1918، 1919، وليس قبل ذلك … لم تكن معاداة السامية جزءا لا يتجزأ من تقاليد الأسرة أو شخصيته المبكرة.”

أشار إريك كورلاندر، أستاذ التاريخ بجامعة ستيتسون ومؤلف كتاب “وحوش هتلر: تاريخ خارق للرايخ الثالث”: “معظم السير الذاتية لهتلر تقر بأنه ممتن للطبيب اليهودي الذي اعتنى بوالدته”.

“هناك كل أنواع الأشياء الغريبة والمتناقضة التي تحتاج إلى استكشاف. لا أعرف ما إذا كان ذلك أنسنة. إن إدراك التعقيد التاريخي والنفسي والاجتماعي لطفولة الديكتاتوريين ليس أمرا غير معتاد ولا يمثل مشكلة”، قال كورلاندر.

“العديد من السير الذاتية لستالين وماو وكاسترو قد ‘أنسنت‘ أو نظرت إلى تعقيد هؤلاء الأفراد قبل أن يفعلوا الشر”، قال. “هناك أسباب واضحة لخطورة القيام بذلك إذا لم تفعل ذلك بشكل مسؤول.”

وعلى العكس من ذلك، أشار إلى “فائدة إضفاء الطابع الإنساني” – فهو “يظهر للناس أن أي شخص، أشخاص يشبهون كثيرا الأشخاص الذين قد تعرفهم، يمكن أن يصبحوا ديكتاتوريين، أو أشخاصا يرتكبون أفعالا شريرة”.

بالنسبة إلى غوتيير، لقد قام بالتفكير اكثر بعد التعرف على عادات القراءة لدى موسوليني الشاب.

“إنني افكر بوقوع موسوليني في حب فيكتور هوغو”، تذكر غوتيير. “لقد أخذت الوقت الكافي للعودة وقراءة ‘البؤساء‘. لقد كانت استثنائية.” لقد تخيل أن والد موسوليني يغرس رسالته لمساعدة الفقراء: “قال والده، لديك التزام لتصحيح الأمور، والالتزام بفعل شيء ما … فكرت في تأثير مثل هذه الكلمات على الشاب.”

“هل الرسالة ألا تدع المراهقين يقرأون فيكتور هوغو؟ لا. غالبا ما ألهم عمل هوغو الشباب على الرغبة في جعل العالم مكانا أفضل”، قال. ومع ذلك، فهو منزعج من سؤال متكرر: “كيف يمكن أن تسير الأمور بشكل فظيع، خاطئ بشكل رهيب، إذن؟”