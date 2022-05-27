القدس: مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في طريق الواد ويقتحمون منطقة باب الأسباط

القدس المحتلة / سما /

نظم مستوطنون، اليوم السبت، مسيرة استفزازية في طريق باب الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وجددوا اقتحامهم لمنطقة باب الأسباط بالمدينة.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية في طريق باب الواد وأدوا صلوات تلمودية، وأطلقوا هتافات عنصرية، في محاولة لاستفزاز المقدسيين بحماية عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "إن مستوطنين جددوا اقتحامهم لمنطقة باب الأسباط في السور الشرقي للبلدة القديمة للمرة الثانية، وأدوا رقصات وأغاني استفزازية، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وتأتي هذه الاستفزازات عشية "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، التي يعتزم المستوطنون تنظيمها غدا في مدينة القدس، في ذكرى احتلالها.