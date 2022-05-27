صور.. إطلاق سراح "فوساكو شيغينوبو" مؤسسة الجيش الأحمر والمقاتلة في صفوف ثورتنا

طوكيو/ سما /

غادرت مؤسِّسة الجيش الأحمر الياباني فوساكو شيغينوبو (76 عاماً) سجنها في طوكيو اليوم، بعد عقوبة بالسجن استمرّت 20 عاماً، لإدانتها باقتحام السفارة الفرنسية في هولندا عام 1974.

ويُعتقد أن شيغينوبو تقف وراء التخطيط لعملية مطار اللد في تل أبيب عام 1972بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي أسفرت عن مقتل 40 اسرائيليا وإصابة نحو 80 آخرين.



وذاع صيت شيغينوبو خلال فترة السبعينات والثمانينات، عندما شنّت جماعتها اليسارية المتطرفة هجمات مسلّحة في جميع أنحاء العالم دعماً للقضية الفلسطينية.



وقالت شيغينوبو للصحافيين بعد إطلاق سراحها: «أعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه اعتقالي لكثير من الناس».





وأُلقي القبض على العاملة السابقة في شركة لتصنيع صلصة الصويا، وحُكم عليها عام 2006 بالسجن مدة عشرين عاماً، على خلفية دورها في اقتحام السفارة الفرنسية في هولندا عام 1974.



وعاشت شيغينوبو في حالة فرار في الشرق الأوسط لنحو 30 عاماً، قبل أن تظهر في اليابان.



وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشادت ابنتها ماي المولودة عام 1973، من أب ينتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإطلاق سراح والدتها.





وطوال هذه الفترة، أصرّت شيغينوبو على براءتها في قضية اقتحام ثلاثة من مقاتلي الجيش الأحمر السفارة الفرنسية في هولندا، واحتجاز السفير، وعشرة موظفين آخرين رهائن لمدة 100 ساعة.



وأنهت فرنسا المواجهة بالإفراج عن مقاتل من الجيش الأحمر كانت تعتقله، حيث غادر الأخير جوّاً مع محتجزي الرهائن، على متن طائرة متجهة إلى سوريا.



ولم تشارك شيغينوبو في الهجوم شخصياً، لكن المحكمة قالت إنها نسّقت العملية مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.



ووُلدت شيغينوبو في أسرة فقيرة في طوكيو في حقبة ما بعد الحرب، وكانت ابنة ضابط شارك في الحرب العالمية الثانية وعمل بقّالاً بعد هزيمة اليابان.



وبدأت نشاطها السياسي في الشرق الأوسط عن طريق الصدفة، عندما مرّت وهي في العشرين باعتصام في إحدى جامعات طوكيو.



آنذاك، كانت اليابان تشهد تحركات طالبية في الجامعات في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، للاحتجاج على حرب فيتنام وخطط الحكومة اليابانية للسماح للجيش الأميركي بالبقاء في البلاد.



وسرعان ما انخرطت شيغينوبو في الحركة اليسارية، وقررت مغادرة اليابان وهي في سن الخامسة والعشرين.



وأعلنت شيغينوبو حلّ الجيش الأحمر من داخل زنزانتها في نيسان عام 2001. وعام 2008 تم تشخيص إصابتها بسرطان القولون والأمعاء، لتخضع بعدها لعدّة عمليات.



وتابعت شيغينوبو، اليوم، إنها ستركز أولاً على علاجها، موضحةً أنها لن تكون قادرة على «تأدية دور في المجتمع، نظراً إلى حالتها الصحية الضعيفة».



لكنها أردفت للصحافيين: «أريد أن أستمر في التفكير في الماضي الذي عشته، وأن أعيش أكثر وأكثر مع شعور بالفضول».











