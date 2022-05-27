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نصائح لتجنب الخرف عند الكبر..

السبت 28 مايو 2022 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح لتجنب الخرف عند الكبر..



غزة / سما /

تعتمد مخاطر الإصابة بالخرف عند الكبر على العديد من العوامل بعضها  لا يمكننا تغييرها مثل العمر والتركيب الجيني، بينما يمكننا تغيير البعض الآخر مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

ونصحت جمعية القلب الأمريكية باتباع هذه الخطوات للوقاية من الإصابة بالخرف:

1- إدارة ضغط الدم

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إجهاد القلب والشرايين والكلى، ويمكن قطعه باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والأدوية.

2- السيطرة على الكوليسترول

ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار يؤدي إلى انسداد الشرايين، ما يساعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والدواء.

3- خفض نسبة السكر في الدم

ارتفاع نسبة السكر في الدم يضر القلب والكلى والعينين والأعصاب، ويمكن أن يساعد الوزن الصحي والأنسولين.

4- النشاط اليومي

احصل على 150 دقيقة من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط القوي في الأسبوع.

5- نظام غذائي أفضل

تناول المزيد من الخضار والفواكه والحبوب والفاصوليا والبقوليات والمكسرات والدواجن والأسماك، وتقليل الملح والكربوهيدرات المكررة والأطعمة المصنعة.

6- إنقاص الوزن

من خلال اتباع حميات صحية وممارسة الرياضة.

7- توقف عن التدخين

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