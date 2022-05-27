  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

81 عضو كونغرس أميركي يوجّهون رسالة إلى بلينكن بشأن تهجير الفلسطينيين في مسافر يطا

السبت 28 مايو 2022 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
81 عضو كونغرس أميركي يوجّهون رسالة إلى بلينكن بشأن تهجير الفلسطينيين في مسافر يطا



وكالات - سما-

طالب 81 عضو كونغرس أمريكي، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لمنع تهجير ألف فلسطيني من منازلهم في منطقة مسافر يطا بالخليل.

ودعوا في رسالة بعثوها إلى بلينكن، إلى السعي لإيجاد حل لإبقاء الناس في منازلهم، وتفادي المزيد من النزاع، مُعربين عن قلقهم من أنّ عمليات الإخلاء قد تكون شرارة للعنف، وأنّها تقوض حقوق الإنسان والقانون الدولي والمسار الدبلوماسي للسلام من خلال حل الدولتين.

وطالب الأعضاء بتشجيع حكومة الاحتلال على التصديق على خطط تتيح للفلسطينيين في مسافر يطا البناء، والحفاظ على منازلهم، ومدارسهم، والبنية التحتية، والحفاظ على أراضيهم الزراعية والرعوية.

الأكثر قراءة اليوم

“شابّة اسرائيلية” تفضح أسرار النائب الإسرائيلي المتطرف “بن غفير” وتثير غضبه ..

يديعوت: قرار بمنع إنزال الأعلام الفلسطينية المضادة لمسيرة المستوطنين بالقدس يوم الاحد

صورة: كتائب القسام تكشف عن محاولة خطف جنود إسرائيليين خلال معركة "سيف القدس"

بينيت: مسيرة الأعلام ستجري وفق مسارها المخطط لها..وغانتس: حماس لن تهدد سيادتنا

وفاة والد الملكة رانيا العبد الله

العوض: الفصائل في غزة ليست في موقع لتوجه تعليمات لشعبنا والمطلوب التكامل وليس الأوامر

دون تطبيع معلن..السعودية تفتح أبوابها لرجال الأعمال الاسرائيليين

الأخبار الرئيسية

جبر القيق

محكمة الاستئناف العسكرية تصدر أحكامها بقضية مقتل المواطن القيق ... اليك التفاصيل

مسيرة الأعلام

صحيفة عبرية: هذا ما تعنيه "مسيرة الأعلام" لبينيت وحكومته

photo_2022-05-27_21-31-28

من هو محمد السنوار الذي ظهر في برنامج "ما خفي أعظم" ؟

photo_2022-05-27_20-30-44

بالفيديو: "ما خفي أعظم" يكشف معلومات لأول مرة ولقطات حصرية عن معركة سيف القدس

حماس والشعبية: المقاومة جاهزة للرد اذا حاول الاحتلال المساس بالأقصى

الاتصالات الفلسطينية