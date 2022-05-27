81 عضو كونغرس أميركي يوجّهون رسالة إلى بلينكن بشأن تهجير الفلسطينيين في مسافر يطا

وكالات - سما-

طالب 81 عضو كونغرس أمريكي، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لمنع تهجير ألف فلسطيني من منازلهم في منطقة مسافر يطا بالخليل.

ودعوا في رسالة بعثوها إلى بلينكن، إلى السعي لإيجاد حل لإبقاء الناس في منازلهم، وتفادي المزيد من النزاع، مُعربين عن قلقهم من أنّ عمليات الإخلاء قد تكون شرارة للعنف، وأنّها تقوض حقوق الإنسان والقانون الدولي والمسار الدبلوماسي للسلام من خلال حل الدولتين.

وطالب الأعضاء بتشجيع حكومة الاحتلال على التصديق على خطط تتيح للفلسطينيين في مسافر يطا البناء، والحفاظ على منازلهم، ومدارسهم، والبنية التحتية، والحفاظ على أراضيهم الزراعية والرعوية.