الاحتلال يعتدي بالضرب على مواطن في اليامون ويداهم ورشة حدادة في جنين

جنين / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على أحد المواطنين بالضرب في بلدة اليامون غرب جنين، وداهمت ورشة حدادة في شارع جنين- حيفا، وفتشتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مواطن أثناء مروره بمركبته في أحد شوارع البلدة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت ورشة حدادة في شارع جنين- حيفا، وفتشتها، كما اقتحمت بلدتي السيلة الحارثية واليامون غربا، ونصبت حاجز عسكريا على مدخل كفردان.

وفي السياق، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات ( رمانة، وتعنك، وعانين، والطيبة، ويعبد، وكفيرت، وطورة الطرم، ونزلة زيد، وعرابة، وعنزة، وسيلة الظهر، وجبع)، ما أدى الى عرقلة حركة تنقل المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تواصل حملات المطاردة للعمال الذين يحاولون التوجه لأماكن عملهم داخل أراضي عام 1948، في القرى والبلدات المحاذية لجدار الفصل العنصري، وهي: فقوعة، وعرانة، والجلمة، وزبوبا، ورمانة، وعانين، والطيبة، وطورة، والطرم)، ما يسفر في كثير من الأحيان عن إصابات بالرصاص، وأخرى بحالات اختناق.