  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

السبت 28 مايو 2022 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ87، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس لليوم الـ52، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وأفاد نادي الأسير، في تصريح سابق، بأن محكمة الاحتلال رفضت مجددا التماس الأسير عواودة رغم خطورة وضعه الصحي.

وكانت سلطات الاحتلال أعادت الثلاثاء الماضي المعتقل عواودة مجددا إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية بنقله الى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

كما يواصل المعتقل ريان، إضرابه عن الطعام لليوم الــ52 على التوالي، في عزله الانفرادي في سجن "عوفر"، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

#خليل عواودة

الأكثر قراءة اليوم

“شابّة اسرائيلية” تفضح أسرار النائب الإسرائيلي المتطرف “بن غفير” وتثير غضبه ..

يديعوت: قرار بمنع إنزال الأعلام الفلسطينية المضادة لمسيرة المستوطنين بالقدس يوم الاحد

بينيت: مسيرة الأعلام ستجري وفق مسارها المخطط لها..وغانتس: حماس لن تهدد سيادتنا

وفاة والد الملكة رانيا العبد الله

العوض: الفصائل في غزة ليست في موقع لتوجه تعليمات لشعبنا والمطلوب التكامل وليس الأوامر

دون تطبيع معلن..السعودية تفتح أبوابها لرجال الأعمال الاسرائيليين

شاهد: لقطات حصرية لاستهداف قناصة القسام منظومة رصد للاحتلال وصور للشهيد جمال الزبدة

الأخبار الرئيسية

مسيرة الأعلام

صحيفة عبرية: هذا ما تعنيه "مسيرة الأعلام" لبينيت وحكومته

photo_2022-05-27_21-31-28

من هو محمد السنوار الذي ظهر في برنامج "ما خفي أعظم" ؟

photo_2022-05-27_20-30-44

بالفيديو: "ما خفي أعظم" يكشف معلومات لأول مرة ولقطات حصرية عن معركة سيف القدس

-

صورة: كتائب القسام تكشف عن محاولة خطف جنود إسرائيليين خلال معركة "سيف القدس"

حماس والشعبية: المقاومة جاهزة للرد اذا حاول الاحتلال المساس بالأقصى

الاتصالات الفلسطينية