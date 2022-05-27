رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر استشهاد الطفل زيد محمد غنيم (14 عاما) برصاص قوات الاحتلال في بلدة الخضر غرب بيت لحم، وإصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة في مناطق متفرقة بالضفة.

كما عنونت الصحف إحالة فريق قانوني دولي ملف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة الى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة:"

_ أطفال فلسطين في مرمى نيران الاحتلال

_ الرئيس يعزي العاهل الأردني بوفاة والد الملكة رانيا ويستقبل رئيسة منظمة كنائس من أجل الشرق الأوسط

_ اشتية يعزي باستشهاد الفتى غنيم: عملية إعدام مع سبق الإصرار

_ البرلمان العربي يحذر من خطورة وتداعيات مسيرة الأعلام الاستيطانية

_ لندن: فريق قانوني دولي يحيل ملف اغتيال الشهيدة أبو عاقلة للجنائية الدولية

_ منصور: نُقتل من قبل قوات الاحتلال بسبب هويتنا

_ خمسة أطنان ونصف الطن من الأدوية مقدمة من القيادة لأبناء شعبنا في لبنان

_ الاحتلال يمنع إجراء عملية جراحية للأسيرة جعابيص ويرفض التماس الأسير عواودة

_ بترت قدمه ولم "تبتر" عزيمته

_ احتجاجات في كاليفورنيا على زيارة رئيس بلدية لدولة الاحتلال

"الأيام":

_ استشهاد فتى في الخضر وعشرات الإصابات خلال مواجهات بمناطق عدة

_ الرئيس يستقبل رئيسة منظمة كنائس من أجل الشرق الأوسط

_ بلينكن يشدد على أهمية الانتهاء من التحقيق في مقتل أبو عاقلة

_ فريق قانوني يحيل ملف اغتيال شيرين إلى "الجنائية"

_ بينيت يتحدى التحذيرات ويصر على تنظيم "مسيرة الأعلام" في موعدها ومسارها غدًا

_ أعضاء كنيست من "الليكود" يشاركون بمسيرة الأعلام غدًا

_ 30 ألفًا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

_ 83 مشرعا أميركيا يحثون بلينكن على التحرك لمنع إخلاء مسافر يطا

"القدس":

_ استشهاد طفل في الخضر و39 مصابا برصاص الاحتلال بالضفة

_ إحالة ملف اغتيال الشهيدة أبو عاقلة للجنائية الدولية

_ بينيت يقرر مرور "مسيرة الأعلام" بباب العامود والحي الإسلامي

_40 ألفا يصلون في الأقصى بعد تحويل القدس لثكنة عسكرية

_ مشرعون يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لوقف إخلاء مسافر يطا