لابيد يحتج لبلينكن على تحقيق سي إن إن حول جريمة اغتيال أبو عاقلة

وكالات / سما /

أعرب يائير لابيد وزير الخارجية في "دولة" الاحتلال، الليلة الماضية، عن احتجاجه الشديد للتحقيق الذي نشرته شبكة سي إن إن الأميركية حول جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة والذي أظهر مسؤولية قواته عن ذلك.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" العبرية، فإن لابيد احتج على ذلك خلال محادثة هاتفية أجراها مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن.

وأكد لابيد استعداد حكومته للمشاركة بنتائج تحقيقاتها مع الولايات المتحدة.

وناقش الجانبان الزيارة المتوقعة للرئيس الأميركي جو بايدن الشهر المقبل، والقضايا الإقليمية التي ستبحث خلال هذه الزيارة.

واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التعاون والعمل من أجل تخفيف التوترات في المنطقة.