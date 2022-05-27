  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

القضاء التونسي يحظر السفر على رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي

السبت 28 مايو 2022 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القضاء التونسي يحظر السفر على رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي



تونس /سما/

أصدر القضاء التونسي، أمس الجمعة، قرارا بحظر السفر على 34 متهما في قضية تتعلق باغتيال معارضَين سياسيَين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي، الذي ينتقد بشدة قرارات الرئيس قيس سعيّد.

وقالت المتحدثة باسم محكمة ولاية أريانة، فاطمة بوقطاية، إن "قاضي التحقيق أصدر قرارا يقضي بتحجير السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري".

وأضافت أنه "يتهم في القضية 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي".

ويقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية في كانون الثاني/ يناير الماضي، وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيَين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحافي عام 2018 ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال.

ونفى حزب "النهضة" الذي كان في الحكم آنذاك تلك الاتهامات مرات عدة.

وينتقد رئيس حزب "النهضة" قرارات الرئيس قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 تمّوز/ يوليو الماضي وجمّد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا.

ويعتبر الغنوشي ما قام به سعيّد "انقلابا على الدستور والثورة".

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت عام 2013 أن قيادات في تنظيمات جهادية هي من نفذت عمليات الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية خرجت على إثرها النهضة من الحكم.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية، كما نبّهت الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية إلى "انحراف سلطوي" في تونس في ظل سلطة سعيّد.

الأكثر قراءة اليوم

“شابّة اسرائيلية” تفضح أسرار النائب الإسرائيلي المتطرف “بن غفير” وتثير غضبه ..

يديعوت: قرار بمنع إنزال الأعلام الفلسطينية المضادة لمسيرة المستوطنين بالقدس يوم الاحد

بينيت: مسيرة الأعلام ستجري وفق مسارها المخطط لها..وغانتس: حماس لن تهدد سيادتنا

وفاة والد الملكة رانيا العبد الله

العوض: الفصائل في غزة ليست في موقع لتوجه تعليمات لشعبنا والمطلوب التكامل وليس الأوامر

دون تطبيع معلن..السعودية تفتح أبوابها لرجال الأعمال الاسرائيليين

شاهد: لقطات حصرية لاستهداف قناصة القسام منظومة رصد للاحتلال وصور للشهيد جمال الزبدة

الأخبار الرئيسية

photo_2022-05-27_21-31-28

من هو محمد السنوار الذي ظهر في برنامج "ما خفي أعظم" ؟

photo_2022-05-27_20-30-44

بالفيديو: "ما خفي أعظم" يكشف معلومات لأول مرة ولقطات حصرية عن معركة سيف القدس

-

صورة: كتائب القسام تكشف عن محاولة خطف جنود إسرائيليين خلال معركة "سيف القدس"

حماس والشعبية: المقاومة جاهزة للرد اذا حاول الاحتلال المساس بالأقصى

استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

الاتصالات الفلسطينية