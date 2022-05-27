28 إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات بمحافظة نابلس

نابلس/سما/

- اصيب، اليوم الجمعة، 28 مواطنا برصاص الاحتلال الحي والمطاطي، خلال مواجهات في بلدات حوارة وبيتا جنوب نابلس، وبرقة شمالا وبيت دجن شرقا.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن 28 مواطنًا على الأقل اصيبوا برصاص الاحتلال الحي والمطاطي، و164 بحالات اختناق وحروق واصابات بقنابل الغاز، خلال مواجهات اندلعت في بلدات بيتا وحوارة وبرقة وبيت دجن.

وأوضح أن بلدة بيت دجن شهدت إصابة مواطنين اثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ومواطن بحروق جراء اصابته بقنبلة غاز، و21 بحالة اختناق جراء قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وفي بلدة حوارة، بين جبريل أن شابا اصيب بالرصاص الحي بالرجل وآخر بقنبلة صوتية أدت إلى كسر بالرجل ونقلا إلى المستشفى، بالإضافة إلى إصابة مواطنين بعد رشّهما بغاز الفلفل ونقلا إلى مركز للطوارئ، و9 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جرى تحويل إصابتين منهم للمستشفى، و46 بحالات اختناق بالغاز وإصابة بحروق.

وفي بلدة بيتا، أشار جبريل إلى تسجيل 5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم متضامن أجنبي، و36 حالة اختناق، و6 إصابات بالحروق.

ولفت إلى أن 10 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في برقة، ومواطن أصيب بشظايا رصاص، و51 بحالة اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.