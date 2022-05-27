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مستوطنون يعتدون على أطفال في البلدة القديمة من الخليل

السبت 28 مايو 2022 12:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على أطفال في البلدة القديمة من الخليل



الخليل/سما/

اعتدت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم الجمعة، على أطفال أثناء لعبهم بالقرب من منازلهم في حارة الجعبري في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وأكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان منال دعنا لـ "وفا" أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا بالضرب على أطفال لا تتجاوز أعمارهم العشرة أعوام كانوا يلعبون بالقرب من منازلهم في حارة الجعبري قرب عمارة الرجبي التي استولى عليها المستوطنون مؤخرًا.

وأشارت دعنا إلى أن قوات الاحتلال التي تواجدت لحماية المستوطنين، أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم.

كما أوضح الناشط في لجنة الدفاع عن حقوق الانسان عارف جابر أن المستوطنين اعتدوا على ممتلكات المواطنين وحطموا زجاج خمس مركبات في منطقة الراس وحارة الجعبري بالقرب من الحرم الابراهيمي في البلدة القديمة.

#الخليل #الاستيطان

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