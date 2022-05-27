  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المشهراوي:فتح أحوج ما تكون لاستذكار أبو علي شاهين لتعريف الأجيال على نمط فريد من القادة

الجمعة 27 مايو 2022 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
المشهراوي:فتح أحوج ما تكون لاستذكار أبو علي شاهين لتعريف الأجيال على نمط فريد من القادة



غزة/سما/


قال القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، سمير المشهراوي أنه في الثامن والعشرون من أيار/ مايو تحل الذكرى التاسعة لرحيل القائد الثوري، والمثقف، والفيلسوف، أبو علي شاهين، تستحق الذكرى التوقف ليس فقط للأدوار المركبة التي لعبها أبو علي في مختلف مواقع النضال، وما تميّز به من صفات وخصائص استثنائية، ولكن أيضاً بسبب الحاجة لاستحضار هذا النموذج، وتعريف الأجيال على نمط فريد من القادة".

وأضاف المشهراوي في تصريح له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "في سبوك" ، اليوم الجمعة، "إن استحضار شخصية أبو علي شاهين يلقي بظلاله على دور ومهام حركة فتح التي كان أحد رموزها، والتي تبدو الآن في أسوأ لحظاتها، أزمة قياديه، وتنظيمية، وسياسية، وخيارات نضالية، وهوية، وعلاقات وطنية".

وأردف المشهراوي: "هذه الحركة أحوج ما تكون لاستذكار واستحضار أبو علي شاهين، الذي ترك لنا فلسفة مفتوحة تصلح لأي زمان ومكان، وتُعبد الطريق للنهوض، والتحرر من كل ما يقيد تفكيرنا وأفعالنا، فلسفة "اللملمة الوطنية ظاهرة ثورية"".

الأكثر قراءة اليوم

“شابّة اسرائيلية” تفضح أسرار النائب الإسرائيلي المتطرف “بن غفير” وتثير غضبه ..

يديعوت: قرار بمنع إنزال الأعلام الفلسطينية المضادة لمسيرة المستوطنين بالقدس يوم الاحد

بينيت: مسيرة الأعلام ستجري وفق مسارها المخطط لها..وغانتس: حماس لن تهدد سيادتنا

وفاة والد الملكة رانيا العبد الله

أسعار صرف العملات

دون تطبيع معلن..السعودية تفتح أبوابها لرجال الأعمال الاسرائيليين

مصر: الحكومة ترد على صورة إقامة حفل إسرائيلي في منطقة الأهرامات

الأخبار الرئيسية

photo_2022-05-27_21-31-28

من هو محمد السنوار الذي ظهر في برنامج "ما خفي أعظم" ؟

photo_2022-05-27_20-30-44

بالفيديو: "ما خفي أعظم" يكشف معلومات لأول مرة ولقطات حصرية عن معركة سيف القدس

-

صورة: كتائب القسام تكشف عن محاولة خطف جنود إسرائيليين خلال معركة "سيف القدس"

حماس والشعبية: المقاومة جاهزة للرد اذا حاول الاحتلال المساس بالأقصى

استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

الاتصالات الفلسطينية