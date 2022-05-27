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شاهد: لقطات حصرية لاستهداف قناصة القسام منظومة رصد للاحتلال وصور للشهيد جمال الزبدة

الجمعة 27 مايو 2022 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: لقطات حصرية لاستهداف قناصة القسام منظومة رصد للاحتلال وصور للشهيد جمال الزبدة



غزة/سما/

نشر برنامج "ماخفي أعظم"، الذي تبثّه قناة الجزيرة، مساء يوم الجمعة، لقطات حصرية لاستهداف قناصة القسام منظومة رصد تابعة للاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة. وإخراجها عن الخدمة.

كما كشف برنامج التحقيقات الذي يُقدّمه الصحفي الفلسطنيي تامر المسحال، لقطات وصور حصرية للشهيد القائد البرفيسور جمال الزبدة خلال مشاركته في تطوير المنظومة الصاروخية لكتائب القسام.

وارتقى الشهيد جمال الزبدة، مع ثلثة من قيادة كتائب القسام بتاريح 12 مايو 2021، في قصف لطائرات الاحتلال، خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة.

ونشر برنامج ما خفي أعظم مشاهد من اختباء جنود الاحتلال من صواريخ المقاومة خلال معركة سيف القدس.



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#الاحتلال #جمال الزبدة

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