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اشتية يعقب على استشهاد الطفل زيد غنيم

الجمعة 27 مايو 2022 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يعقب على استشهاد الطفل زيد غنيم



رام الله/سما/

- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن جنود الاحتلال الإسرائيلي يواصلون استهداف الأجزاء العلوية من أجساد الأطفال بهدف القتل، مشيرًا إلى أن الطفل زيد محمد غنيم (14 عامًا) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم "التحق بكوكبة الشهداء بعملية إعدام مع سبق الإصرار برصاصتين بالرقبة والظهر".

وأضاف اشتية أنها "عملية إرهابية توجب تفعيل القرارات الدولية بمقاطعة إسرائيل وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب".

وتقدم رئيس الوزراء من والدي الطفل الشهيد وعائلته وأهالي بلدته بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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#زيد غنيم

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