"تويتر" يحظر الحساب الرسمي لحركة حماس

غزة/سما/

حظر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الخميس الحساب الرسمي لحركة حماس بدون تقديم أي مبررات.

وقال الموقع الرسمي لحركة حماس: "إنّ موقع تويتر يصر على كتم الأصوات الفلسطينية، والانحياز الكامل للرواية الصهيونية". وفق تعبيره.

وأشار الموقع إلى أنه في الوقت الذي يتشدد موقع تويتر في محاربة المحتوى الفلسطيني، فإنه في الوقت ذاته يفسح المجال بلا قيود لرواية الاحتلال وأكاذيبه.

واعتبر موقع حماس، أن ازدواجية معايير مواقع التواصل الاجتماعي وانحيازها الفاضح إلى رواية الاحتلال ومحاربتها المحتوى الفلسطيني، لن يثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في ممارسة حقه المشروع بمقاومة الاحتلال ولن يسكت صوته، وسيستمر بالتواصل مع جماهير الأمة وأحرار العالم بكل الطرق والسبل الممكنة.