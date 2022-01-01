بوغدانوف يؤكد استعداد موسكو لدعم جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني

موسكو/سما/

التقى وفد حزب الشعب الفلسطيني برئاسة الأمين العام بسام الصالحي وبمشاركة عضو المكتب السياسي للحزب طلعت الصفدي، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، وذلك في زيارة رسمية لوفد من الحزب.

وأكد بسام الصالحي خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية، على تقدير القوى الفلسطينية كافة لدور روسيا المساند للحقوق الوطنية وجهودها لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وشدد الصالحي على “رفض السياسات المزدوجة التي تمارسها الولايات المتحدة ودول حلف الناتو، وهي السياسات التي قادت الأوضاع إلى أتون الصراع المسلح في أوكرانيا خدمة للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي، وعلى حساب الشعبين الأوكراني والروسي على حد سواء”.

وعبر وفد حزب الشعب الفلسطيني عن تقديره العميق للدور الروسي في المساعدة على إنهاء الانقسام الفلسطيني وفي دعم روسيا لفلسطين للحفاظ على الأمن الغذائي الذي بات يتهدد دولا عديدة في العالم.

وثمن وفد الحزب موقف روسيا الحازم من قضية الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وإدانة جريمة اغتيالها ومختلف الاعتداءات على الفلسطينيين، وفي مدينة القدس بوجه خاص.

وشدد وفد الحزب خلال اللقاء على أهمية وضرورة تكثيف التحرك على عدة مستويات لمواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.

من ناحيته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف خلال اجتماعه اليوم مع وفد الحزب، على دعم روسيا الدائم للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وللحل العادل للقضية الفلسطينية، واستعداد موسكو لدعم جهود إنهاء الانقسام وتعزيز كل سبل الوحدة الوطنية بالتعاون مع مصر والجزائر ومع كل الاطراف الفلسطينية.