تصريح تركي لافت بشأن مصر والسعودية. أوغلو يعلن عن إجراءات بشأن الدولتين العربيتين

أنقرة/سما/

شدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على أن أنقرة تسعى لتحسين علاقاتها مع محيطها الإقليمي وحل كل الخلافات، وتحديدا مع مصر والسعودية.

وصرح الدبلوماسي التركي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد بأن أنقرة ستتخّذ خطوات إضافية مهمة مع مصر.

وقال وزير خارجية تركيا إنهم يبذلون جهودا حثيثة لتعزيز الاستقرار في ليبيا واليمن، وأنهم منفتحون على العمل مع الإمارات من أجل مصلحة جميع شعوب المنطقة.

من جهته، أكد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد أن اهتمام أبوظبي لا ينصب على العمل مع أنقرة في تركيا فقط، بل في مناطق مختلفة بالعالم.

وصرح عبد الله بن زايد بأن تعاون الإمارات وعملها مع تركيا مهم في قطاعات ومجالات كثيرة.

وأوضح الدبلوماسي الإماراتي أن العلاقات التجارية مهمة، وقطاع الطاقة مهم في تطوير التعاون فيما بينهم.

وأشار إلى أنه بحث مع الجانب التركي التعاون في مجال الأمن الغذائي وتطوير العلاقات التجارية.

وبيّن أنه هناك زخما في العلاقات بين الإمارات وتركيا على المستوى الثقافي والاقتصادي والسياسي.

من جهة أخرى، شدد وزير خارجية الإمارات على أهمية تشجيع العودة إلى عملية السلام والحوار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال: "أهنّئ وزير الخارجية التركي على زيارته لإسرائيل وللأشقاء في فلسطين، فالمصلحة هي خدمة الشعوب وليست الأيديولوجيا، ومنطقتنا مليئة بالآلام".

وأضاف: "أهنّئ الديبلوماسية التركية على ما حقّقته، سواء بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أو بين روسيا وأوكرانيا"