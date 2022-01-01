الحرس الثوري الايراني يحتجز ناقلتين مملوكتين لليونان وأثينا تحتج

طهران/سما/

احتجز الحرس الثوري الايراني، اليوم الجمعة، ناقلتين مملوكتين لليونان وقامت بتنكيس علميهما.

وقال بيان مقتضب للحرس الثوري إن "سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني، تمكن اليوم الجمعة، من احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين بسبب انتهاكات في مياه الخليج العربي".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن مصادر: "احتجزت إيران ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما بعد أن أوقفت اليونان ناقلة النفط الإيرانية الذي صادرته السلطات الأميركية قبالة اليونان، في وقت سابق".

وأضافت الوكالة: "اسما الناقلتين اليونانيتين التي أوقفتهما إيران في الخليج قبالة ساحلي بندر لنغه وعسلوية هما "دلتا بسويدن" و"برودنت وريور"".

كما أفادت وكالة "إرنا"، بأن "إيران سمحت بتحميل الحمولات على السفن اليونانية من بلدان المصدر واحتجزتهما بعد ذلك عند عبورهما الخليج قبالة سواحلها".



من ناحيته، اتهمت وزارة الخارجية اليونانية إيران بـ"القرصنة"، بعدما اعلنت إيران عن احتجاز ناقلتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، وفقا لوكالة "فرانس برس".



وقالت الخارجية اليونانية في بيان لها إن "هذه الأعمال ترقى إلى مستوى أعمال القرصنة"، محذرة المواطنين اليونانيين من السفر إلى إيران.



وأضافت الخارجية اليونانية "سلمنا السفير الإيراني في أثينا احتجاجا شديد اللهجة بشأن احتجاز ناقلتي نفط ترفعان العلم اليوناني في الخليج

يأتي هذا بعد أن ذكرت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الجمعة، أن "طهران اتخذت إجراءات عقابية ضد اليونان، بعد استيلاء الحكومة اليونانية على ‏ناقلة نفط إيرانية، ونقل نفطها إلى أمريكا".‏



وذكرت وكالة "نور نيوز" أنه تم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة السويسرية إلى وزارة الخارجية الإيرانية، بسبب مصادرة ناقلة النفط من قبل الأمريكيين.