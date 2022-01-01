الخارجية الإسرائيلية: ندين قرار مجلس النواب العراقي إصدار قانون ضد التطبيع مع "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الجمعة، بيانا أدانت فيه قرار مجلس النواب العراقي إصدار قانون ضد التطبيع مع إسرائيل.

وفرض البرلمان العراقي عقوبة الإعدام على من كان على اتصال بإسرائيل.



وأفاد البيان الإسرائيلي بأن قانون يضع العراق والشعب العراقي في الجانب الخطأ من التاريخ ومنفصل عن الواقع.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن التغيرات في الشرق الأوسط واتفاقيات السلام والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية، والتي تجلب الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، هي مستقبل الشرق الأوسط.

وأوضحت أن القادة الذين يختارون طريق الكراهية والتحريض يؤذون شعبهم قبل كل شيء.

ودعت الدبلوماسية الإسرائيلية الشعب العراقي إلى عدم دعم هذا الموقف المتطرف.

وصوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، و دعت رئاسة البرلمان، نظراءها في الدول العربية وإسلامية إلى إصدار قرارات مماثلة.