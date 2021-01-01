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اعتقال سائح اسرائيلي في تركيا

الجمعة 27 مايو 2022 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال سائح اسرائيلي في تركيا



أنقرة/سما/

ألقت السلطات التركية، اليوم الجمعة، القبض على سائح إسرائيلي للاشتباه في سرقته هاتف مسؤول تركي كبير على متن رحلة جوية.


وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، توقيف سائح إسرائيلي في تركيا. ملابسات الاعتقال غير واضحة. وقالت وزارة الخارجية إنها على علم بالواقعة وعلى اتصال بالعائلة".


لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن الإسرائيلي تم القبض عليه في إسطنبول للاشتباه في قيامه بسرقة هاتف محمول.


وأضافت: "عثر الإسرائيلي وزوجته على هاتف محمول على متن الطائرة المتجهة إلى تركيا وأخذاه بدعوى أنهما يريدان إعادة الهاتف إلى صاحبه".



وتابعت: "لدى هبوط الطائرة، اتصل صاحب الهاتف، وهو دبلوماسي تركي على ما يبدو، برقم الهاتف المحمول، واعتقل الإسرائيلي للاشتباه في سرقته للجهاز. ونقل إلى جلسة استماع في المحكمة لتمديد احتجازه، ووزارة الخارجية على اتصال بزوجته".


وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، اعتقلت السلطات التركية الزوجين الإسرائيليين موردي ونتالي أوكنين، في إسطنبول بعد أن شوهدا يلتقطان صورا لقصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل الإفراج عنهما لاحقا إثر جهود دبلوماسية لتل أبيب.

#تركيا #اسرائيل

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