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معاريف: وفد إسرائيلي يطير إلى واشنطن تمهيدا لزيارة بايدن إلى تل أبيب

الجمعة 27 مايو 2022 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: وفد إسرائيلي يطير إلى واشنطن تمهيدا لزيارة بايدن إلى تل أبيب



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى سيطير إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأسبوع المقبل، تمهيدا لزيارة الرئيس جو بايدن إلى تل أبيب.


وأفادت الصحيفة بأن مستشار الأمن القومي إيال خولتا، سيطير إلى واشنطن الأسبوع المقبل، ويلتقي بنظيره الأمريكي في البيت الأبيض جيك سوليفان، من أجل بحث الاستعدادات اللازمة لزيارة جو بايدن إلى إسرائيل، والمقرر لها نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل.


ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أن إيال خولتا سيسافر إلى واشنطن على رأس وفد إسرائيلي رفيع المستوى، يضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية، وكذلك عن جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" والجيش الإسرائيلي، بهدف حضور المنتدى الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي حول إيران.



ومن المقرر أن يناقش الطرفان، الإسرائيلي والأمريكي، ما قامت به صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من تسريب عمن يقف وراء اغتيال العميد خدائي في طهران، خاصة وأن هيئة البث الإسرائيلية قد اعتبرت هذا التسريب بمثابة إشارة أمريكية واضحة على ما سبق من حلقات أو سلسلة الاغتيالات التي وقعت في إيران، ونسبت لإسرائيل.


وأوضحت القناة العبرية أنه رغم هذا التسريب الخطير، فإن المنتدى الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي سيعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية، وبأن الوفد الإسرائيلي سيرأسه رئيس مجلس الأمن القومي، إيال خولتا، ومعه وفد عسكري بارز.


وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت، أمس الخميس، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعيش  حالة قلق شديدة على خلفية تسريب صحيفة أمريكية بأن تل أبيب وراء اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن تسريب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الذي يفضي بأن إسرائيل مسؤولة عن اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي، قد شكل مفاجأة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.


وكانت الصحيفة الأمريكية قد ذكرت أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها هي من تقف خلف اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني حسن خدائي قبل ثلاثة أيام في طهران.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباري مطّلع على الاتصالات بين البلدين لم تذكر اسمه،أن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بأنها تقف وراء عملية الاغتيال.


وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.
 

#اسرائيل #واشنطن #بايدن

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